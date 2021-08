Põhjus, miks peaksid alati tualettpoti ja põranda vahelise lõhe sulgema

On levinud arusaam, et jutualuse vahe peaks lahti jätma, et lekke korral oleks vett kohe näha ja nii õnnestub vältida suuri kahjusid. Kui toimuks järsk ja suur toru lõhkemine, oleks see tõsi, kuid selliseid asju juhtub väga harva. Enamus lekkeid on väiksed, mistõttu ei ole neid näha, sest need voolavad põranda alusesse alasse. Avastatakse need tavaliselt hoopis naabrite poolt, alumiselt korruselt üles vaadates. Sama kehtib ka vannialuste leketega.