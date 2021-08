Just seda värvi vannitoas tunned end kõige ilusamana

Vannitubades ei ole tavaliselt palju looduslikku valgust ja seetõttu ei ole tumedad toonid sinna hea idee. On veel üks põhjus, miks tumedamaid värve võiks vannitoas vältida: need võivad ka sinu välimusele halvasti mõjuda. Nimelt heidab tume värv ka näole tumeda varju. Seega tasub kõigi värvitoonide puhul valida pehmem ja heledam varjund.

Võiks arvata, et sellisel juhul on valge vannituppa kõige lollikindlam variant. Tegelikult on aga viimasel ajal disainerid kiitnud palju heleroosat värvi, kirjutab Apartment Therapy. Tekstiilidisainer Rebecca Atwood ütleb, et kahvaturoosa abil saab luua vannitoa, mis meenutab taevast just enne päikeseloojangut. Los Angelese sisekujundaja Peter Dunham leiab, et põsepunakarva roosa vannituba loob koju mõnusa oaasi, kus saad ennast ka päevasel ajal tunda, nagu viibiksid küünlavalguses.