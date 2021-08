PILDID ⟩ Oht igal sammul: maailma mürgiseimasse aeda pääseb vaid asjatundja valvsa pilgu all

Inglismaal asuv aed on küll väike, ent oma sortimendilt suur ja ohtlik, kohati lausa eluohtlik. Metallväravatest ja hoiatusmärkidest ümbritsetud aialapp on teadaolevalt kõige mürgisem aed maailmas. Aia idee käis välja Northumberlandi hertsoginna, kes soovis midagi, mis eristuks klassikalistest ilu- või ürdiaedadest.

Northumberlandis Alnwicki linnas asuv Mürkaed (The Poison Garden) on osa piirkonnas asuvast kogukonnaaiast. Aed on sedavõrd ohtlik, et seda võib külastada vaid professionaalse aedniku järelevalve all, vahendab Daily Star.