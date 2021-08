KINNISVARAPORTAAL ⟩ Elamispindade defitsiit leeveneb sügiseks

2021. a alguses oli elamispindade turu osalistel – nii koduostjatel kui üüriinvestoritel kindlust, et kinnisvara hinnalanguse pärast pole muret vaja tunda. Järjest tugevamaks muutus uskumus, et korterite hinnad on muu maailma eeskujult languse asemel sootuks tõususuunas liikumas.

«Korteritehingute hinnad läksid mullu 2020. aasta kevadel koroona tõttu korraks pisut alla, kuid taastusid kiiresti. 2020. aasta lõpuks olid korteritehingute ja pakkumiste keskmised hinnad aasta algusest kõrgemal. Tagantjärele tarkusena võib tõdeda, et kõik sügis-talvised märgid kuulutasid hinnatõusu jätku,» kommenteeris Tarvo Teslon elamispindade hindade liikumisi.

Hinnatõusurongist maha jäämise kartuses ostjad aktiveerusid. Pakkumishindade tõstmine pani ostuhuvilisi ostuotsuse langetamisega veelgi enam kiirustama. 2021. aasta juunikuine korteritehingute keskmine hind ületab aastatagust 8,2 protsendi võrra. Tallinna korterite pakkumishind portaalis KV.EE on aastaga kerkinud koguni 13 protsenti.

Rahakott ei hakka peale

«Elamispindade hinnatõus on olnud palkade kerkimisest oluliselt kiirem. See tähendab, et samasugust eluaset soetades kulub ostule sissetulekust varasemast suurem proportsioon. Nii lükkab korterite-majade kallinemine osad inimesed koduostmise turult välja – rahakott ei hakka ostmisele lihtsalt enam peale. Teisisõnu on elamispindade kättesaadavus vähenenud ja jätkuvalt vähenemas,» tõdes Tarvo Teslon.

Suur nõudlus on aktiveerinud kinnisvaraarendajaid, kes annavad endast parima, et uusi projekte pakkumisse tuua. Tallinnas-Harjumaal on käesoleval aastal aktiivsesse müüki defitsiiti leevendama toodud ligikaudu 3300 uut korteripakkumist.

Pakkumiste lisandumise maht on Tesloni arvates muljetavaldav. Uued pakkumised aga on juba kõrgema hinnaga. Osalt on kõrgema hinnataseme taga ostjate valmidus kõrgemat hinda maksta. See aga ei tähenda, et arendajad suuremat kasumit teeniksid.

«Arendajate jaoks on ehitusteenuse ja -materjalide hinnad oluliselt kasvanud,» selgitas Teslon ning lisas, et pole sugugi kindel, et pisut kõrgem uute korterite müügihind ehituse olulise kallinemise kulud katab.

Sügis toob selguse

2021. aasta suvel on veel elamispindade turul pakkumises n-ö vana hinnaga elamispindu. Küll ostjad need üksteise järel ära nopivad. Uued pakkumised tulevad pakkumisse juba kõrgema hinnaga.