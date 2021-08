«Kui @matthewkoma ja mina Mae'd ootasime, tuli teha ainsast vabast toast tütrele magamistuba. Nii jäin ilma oma kontorist. Otsustasin, et kasutan ära selle nurgakese meie magamistoas, et luua endale mõtlemiseks ja töötamiseks koht. @maison.ko (sisekujundaja David Samuel Ko Los Angelese disainistuudio - toim.) on kõige parem inimene, kellega koostööd teha. Ta kulutab minu raha väga osavalt,» kirjutab Hilary, kasutades irooniliselt nutuseid emotikone.