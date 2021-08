PILDID ⟩ Silm puhkab! Tallinna külje all müüakse mini Kadrioru lossiks tituleeritud mõisa

4,55 hektaril asuvat barokkmõisa on ajaloolased nimetanud ka mini Kadrioru lossiks. Ohtu mõis asub Keila kihelkonnas Harjumaal looduskaunis ja privaatses kohas, eemal suuremast linnakärast.

Barokkstiilile omaselt on kogu Ohtu mõisasüda kavandatud sümmeetrilisena – keskmeks on kõrge pool-kelpkatusega peamaja, selle ees ovaalse ringteega väljak, mida raamivad külgedelt ait ja tall-tõllakuur.

Ohtu mõisakompleks koosneb peamajast, ait-tõllakuurist, aidast ja tallist. Loetletud kõrvalhoonetele on olemas renoveerimisprojektid aastast 1997, mis on kohandatud ja täiendatud projektdokumentatsiooniga 2003 aastal. Samuti on olemas kunstiajaloolase koostatud arhitektuuriajaloolised eritingimused Ohtu mõisaansambli renoveerimiseks.