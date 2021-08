Kui oled Hamptonsi resident, on sul kahtlemata palju raha. Siiski on isegi kohalike elanike jaoks kasvanud olukord üle pea: pandeemia ja protestide järel on paljud New Yorgi elanikud pagenud Hamptonsisse, kus hinnad on selle tagajärjel lakke tõusnud. Möödunud aasta suvel osteti kolme kuu jooksul kokku miljardi dollari eest kinnisvara, kirjutab New York Post.