Riiul nagu muuseumis: staardisainer soovitab kasutada diagonaalsuse reeglit

Kauni kodu tähtis osa on ka avatud riiulid. Olles ühtaegu praktilised, saavad riiulile nutikalt paigutatud asjad mõjuda kui muuseumi väljapanek. Disainer Johanna Gaines jagab lihtsat nippi, mis teeb riiulite kaunistamise lihtsamaks:

«Avatud riiulile asju paigutades meeldib mulle kasutada diagonaali reeglit. Kui riiuli üleval paremal on lilla vaas, panen teise lillat värvi asja diagonaalis allapoole mõnele järgmisele riiulile. See loob tasakaalu,» räägib naine väljaandele Homes and Gardens.