Hukatud Osama bin Ladeni asukoha reetis kuivama pandud pesu

Bin Laden, kes peitis ennast pärast rünnakuid Afghanistani mägedes ja Põhja-Pakistanis, käskis oma ihukaitsja Ibrahim Saed Ahmed abd al-Hamidil osta maa, palgata arhitekt ja ehitada kindlus, mis on piisavalt suur, et mahutada tema suur perekond: kolm naist, kaheksa nooremat last ning neli lapselast. Maja sai paiknema Pakistanis.