Bin Laden, Võlur Oz ja pornofilmid: müüki tuli kirju ajalooga Los Angelese häärber

23 miljonit maksev Vahemere stiilis villa on kuulunud Ibrahimile alates 1983. aastast. Maja vajab renoveerimist, kuid kõrge hind on määratud maalapi ja asukoha tõttu: Bel Airi naabruskond on prestiižikas ning 660 ruutmeetri suurune seitsme magamistoa ja viie vannitoaga maja kuulub 8000 ruutmeetri suuruse maalapi juurde.