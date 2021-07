«Viis aastat tagasi sügisel lapsepõlveradadele saabumine kujunes väga tundeküllaseks, ma ühtaegu naersin ja nutsin. Peo lõppedes hakkasin arvutist vaatama Saare- ja Muhumaa kruntide müügikuulutusi. Aga siis hakkasin mõtlema, et logistiliselt on Helsingile Muhu ikkagi lähemal, ja leidsingi ühe paiga, mida tasus vaatama tulla. Leppisime maakleriga kokku, et nädala pärast kohtume saarel,» meenutab Krista Keltanen.