Pea 150 ruutmeetri suurune korter maksab 1,1 miljon eurot. Kodu on täidetud glamuursete lisandustega nagu peegelseinad, kuldsed detailid ja vanad filmipostrid. Eraldi on imetlusväärne kaunis raamatukogu antiiksete puidust ustega. Korteril on üks magamistuba ja kaks vannituba ning mõnus rõdu. Ligipääs on ka katusel olevale puhkealale ning hoone juurde kuulub ka tenniseväljak, bassein, jõusaal ning uksehoidja.