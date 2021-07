Page on kuues maailma kõige rikkam inimene: tema netoväärtus on 98,5 miljardit eurot. Meest on saartel nähtud mitmel korral ja arvatakse, et ta on saart külastanud korduvalt alates eelmise suve algusest. Page tuli koos perekonna ja sõpradega, teatavad allikad, kes on temaga saarel kokku puutunud.