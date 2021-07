Juunis toimus kinnisvaraturul langus, pikas perspektiivis jätkame kõrge aktiivsusega

Väga tormiliselt jätkab Tallinna uusarendusturg ning seda hoolimata sellest, et uusi kortereid tuli II kvartali jooksul müüki enam kui 1000 – laojäägi realiseerimine jääb täna poole aasta juurde, mis on tavapärase olukorraga võrreldes kaks korda kiirem tempo. Ning kuna paljud tänased uusarendustehingud, mis statistiliselt realiseeruvad viitega, on tihti turu lakmuspaberiks, ei näe me kõrge aktiivsuse tõttu, mis teatavasti toimub rahatrüki ja madala intressimäära keskkonnas, ruumi hinnalangusele.