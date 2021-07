Kuidas õppida kodu sisustamisel tundma oma maitset?

Veebisaidid nagu Pinterest võivad mõjuda segadusseajavalt, kuid need on ka head tööriistad oma maitse tundma õppimiseks. Kasuta sealseid tööriistu, et õppida oma maitseelistusi tundma, soovitab apartmenttherapy.com. Loo Pinteresti kaust, kuhu paned kõik, mis sulle meeldib. Lõpptulemus on kindlasti mõnevõrra kirju, kuid tõenäoliselt näed ka mustreid: kindlaid stiile, kujusid, värve ja materjale. Kui oled mustreid märkama hakanud, tee uus kaust, kuhu lisad pilte ainult neist asjadest, mille oled mustrina tuvastanud.