Kivi leiti vääriskivide rikkas Ratnapura alas (tõlkes «vääriskivide linn»), mis on Sri Lanka vääriskivide pealinn.

Ka ise vääriskivide äriga tegelev mees oli palganud töölised, et need tema aeda kaevu ehitaksid. Töölised olid juba mõned haruldased kivid leidnud, kuid siis sattusid selle hiiglasliku aarde otsa. Sri Lanka on vääriskivide juhtiv eksportija, eelmisel aastal teenis riik selle läbi pea pool miljardit eurot.