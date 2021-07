Haapsalu jt kuurortide elanikud kolisid suveks kuuri alla, et supelsakstele ruumi teha

Hotellide restoranides serveeriti lõuna enamasti table d´hote (ühislaud) ehk peremehe lauas, kus külalised kõik koos ja ümber ühise laua kolme-neljakäigulist einet nautisid. /.../ Rootsi akadeemik Bror Emil Hildebrand kirjeldas oma kirjas abikaasa õele 15. juulil 1857 lõunatamist hotellis St. Peterburg: «Äsja tõusin ma lõunalauast, mida süüakse Table d´hote ääres. Ma tean vähe midagi kindlasti ebameeldivamat kui need Tables d´hote´id. Ma istusin üle tunni tundmatuna suure karja sõjaväelaste, kaupmeeste ja proovireisijate seas. Nende söömaaegade muutumatu järjekord on supp, liha kartulitega ja aedvili, kala, steek ja lõpetuseks mingi Meelspeise [magustoit, küpsetis] – kõik valmistatud suurepäraselt ja maitsvalt, aga meeleheitlikult süüakse rohkem kui tarvis. Laua ääres näeb kirjut rida pakse ja rasvunuid või kõhnu ja kuivetunud isandaid, kelle argistel nägudel seisab kirjas: Geschäfte [äriasjad]. Pika laua ääres oli vaid üks naisterahvas. Kõik nägid välja rõõmsad ja tegelesid süstemaatiliselt õgimisega. Suurtest klaasidest kummutatakse punast veini, haput kui äädikas, šampanjakorgid pauguvad ja iga roaga läheb jutt üha kärarikkamaks, viimaks muutub metsik sõnamöll peaaegu väljakannatamatuks. Niipea kui Meelspeise on serveeritud, tehakse ettepanek süüdata laual küünlad, ja kui viimne suutäis on alla neelatud, võtab üks kui teine välja oma sigari ja hakkab tossutama, nii et mõne minutiga, on kogu laudkond mähitud suitsupilve. Samal ajal serveeritakse laua ääres kohvi. /.../ Niipea, kui me olime lauast tõusnud, koristati see ära, paigaldati uued servjetid ja uus seltskond võttis istet, et meie tööd korrata. Neil oli kõik meiega ühtemoodi, välja arvatud paks sigarisuits, mis ei paistnud neid põrmugi häirivat.»