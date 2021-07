On tavaline praktika eemaldada vahetult enne duši alla minekut ehted ja jätta need sinna või hoiustada neid hommikuste hügieenitoodete ligiduses, et hommikul oleks need hea haarata. Oluline on pöörata tähelepanu sellele, millest ehted tehtud on: kullast või kullaga kaetud ehted kannatavad niiskust, kuid teised metallid mitte. Hõbedast või messingust tehtud ehted aga tuhmuvad või lähevad isegi rooste. Soovitatav on hoida neid ehted jahedas ja kuivas kohas.