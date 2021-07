Kas tõesti sama ruum? Ameeriklanna tegi garaažist imekauni elutoa

Garaažist sai lisa-elutuba, mis on ühenduses köögiga. Maha võeti garaažiuks ja see asendati nii-öelda korraliku seinaga. Seina sisse ehitati kaunis raamaturiiul ja lisatud sai isegi väike kamin. Kogu tuba on valge ning sisustatud pehmetes ja naturaalsetes toonides mööbliga.