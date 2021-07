10 aastat, kaks filmitähte, kuus last ja 50 miljonit euro vääriline kinnisvara – sellist liitu ei ole just lihtne lahti harutada.

Bradi ja Angelina paari pannud kohtunik John W. Ouderkirk, kes oli siiani ka nende lahutamise protsessi ülevaataja, diskvalifitseeriti hiljuti, sest selgus, et tal on ärisidemed Pitti advokaatidega. Pitt lubas otsuse edasi kaevata, kirjutab Page Six.