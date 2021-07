Jalgrattaga kontorisse: millega arvestada?

Pilt tõi välja, et koroonaajal kasvas jalgrataste müük nii Eestis kui ka välismaal hüppeliselt, kuna inimesed vältisid ühistransporti ja tahtsid rohkem värskes õhus liikuda. «Ehkki Eesti inimesed on ajalooliselt väga autousku, annavad rataste kasvanud müüginumbrid lootust, et alternatiivse liikumisvahendina tõstab pead just jalgratas, mis saastab linnakeskkonda tunduvalt vähem,» märkis Pilt.