Vannituba on koht, mida kujundades kipume olema tagasihoidlikud. Tegelikkuses on aga just vannituba see ruum, kuhu võiks lisada värvi ja põnevust – hambapesu ei ole just kõige huvitavam tegevus. See tiktokker, kes ei suutnud otsustada, mida oma vannitoaga peale hakata, leidis eriti omapärase lahenduse.