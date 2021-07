Eriti luksuslik: Randveres on müüa villa koos isikliku spaaga

«Viimsis Randvere küla kõrgete puude all pesitseb nelja magamistoa ja oma isikliku spaaga kütkestav villa. Ehitatud 2000ndate alguses, pakub see suur kinnistu privaatsust, mere lähedust jalutusteekonna kaugusel ning naudingut avarast ja kaunist hoovialast,» tutvustab pea 70 fotoga kuulutus city24.ee lehel.

Seitsmetoalisel villal on neli rõdu, terrass ja suur sisebassein. Basseini juures paikneb jõusaal ja eraldi tubades on piljardilaud ning lauajalgpall. Olemas on eraldi söögituba ja kamin ning maja suurusele vastav garderoob. Suur köetav garaaž mahutab kaks autot ning loomulikult ei ole puudu ka saun. Jõusaali ümbritseb talveaed. Silma jäävad ka uhked vannitoad, eriti nurgaakende ääres paiknev mullivann. Vannitubades ning ka sissekäigus on põrandaküte.