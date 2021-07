Tulevik on tume... Selle üllatava trendi otsingud on viimastel aastatel Pinterestis seitsmekordistunud

«Pinterest on koht, kuhu inimesed tulevad oma elusid planeerima,» ütles Kanai. «Seega on meil hea ülevaade, mida inimesed parajasti tahavad ja mõtlevad. On ilus näha, kuidas maitseloojad algatavad midagi, mis aja jooksul kasvab ja kasvab ning kuidas paljud inimesed üle maailma iseennast midagi uut proovides üllatavad.»

Kanai usub, et ka musta värvi majade otsimine, mis on aastast 2014 Pinterestis kasvanud 774 protsenti, on suuresti inspireeritud just disaineritest. Kanai kommenteeris, et ilmselt on Jessica Rom Perez, tema intervjueerija ja sisekujundusväljaande Domino toimetaja, trendiga juba kursis. Selle peale naeris Jessica, et oli just vestelnud töökaaslasega, kes ütles: «Aitab juba ükskord neist mustadest majadest!»