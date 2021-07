NASA ja Tide näevad vaeva, et luua pesupulber, mida saab kasutada kosmoses

Astronaudid küll kannavad riideid mitu korda, enne kui need «põlema panevad», kuid praegune meetod ei ole jätkusuutlik. Ühe meeskonnaliikme kohta visatakse aastas minema 72 kilogrammi riideid, kirjutab apartmenttherapy.com. Seetõttu on kriitiline leida parem viis ning NASA ja Tide'i koostöös välja töötatav lahendus tõotab tulla kasuks ka Maa asukatele.

NASA ja Tide on juba protsessis üsna kaugel: Tide on arendanud välja täielikult laguneva pesupulbri, mis teeb töö ära minimaalse vee hulgaga. Eesmärk on töötada välja suletud ring, kus pesuvesi puhastatakse ära taaskasutamiseks joogiveena. Uus tehnoloogia läheb testimisele 2022. aastal missioonil Rahvusvahelisse kosmosejaama.