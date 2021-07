Uuring: pool eestlastest eelistab, et naabrid ei muutu tervitamisest familiaarsemaks

Uuringus tuli välja, et kaks inimest viiest eelistab jääda naabritega suheldes tervitamise tasandile. Ettevõtte esindaja sõnul peegeldab jahe suhtumine naabritesse asjaolu, et enam kui kolmandikul eestimaalastest esineb tänases kodus probleeme naabritega – uuringu kohaselt häirivad tülikad naabrid nii korterites, ridaelamutes kui ka eramajades elavaid inimesi.

Tervelt 41 protsenti leidis, et naabrite vaheline suhe peaks piirduma teineteise nime teadmise ning viisaka tervitamisega. Kümnendik vastajatest oli naabrite suhtes veelgi ükskõiksem ja kinnitas, et nende ideaalkodus ümbritseks neid vaid nähtamatud ja kuuldamatud fantoomnaabrid.

Samas leidus hulganisti ka teistsugust lähenemist: «Enam kui veerand kõigist vastajatest leidis, et naabrid võiksid omavahel aktiivselt suhelda selle nimel, et ühist elukeskkonda paremaks muuta. 15 protsenti vastanutest ütlesid, et nende soov oleks saavutada naabritega sedavõrd hea läbisaamine, et nad veedaksid ka sõbralikult koos aega. Mõnevõrra vähema hulga ehk 8 protsendi arvates on ideaalsed naabrid nagu pereliikmed, kes laenavad vajadusel jahu või piima, aitavad teha remonti või kelle juurde võib muretult isegi lapsi hoiule jätta,» rääkis turundusspetsialist Kadi Aljas.