Kuidas mõjutab värv toa «puhtust»?

Värvipsühholoogia on huvitav. Usu või mitte, aga on olemas värvitoon, mis seostub meile mustusega, isegi kui tuba on piinlikult puhas. Selleks on beež: ehitajate lemmik neutraalne toon, mis säästab aega ja raha. Kui mõtleme mustusele: rasule, plekkidele, määrdunud valgele... seostub see kõik pruunikate, beežikate ja kollakate toonidega.