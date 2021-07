Tallinna Botaanikaaed kutsub marjapäevale!

Iga aasta toob ka marjakasvatusse uusi kogemusi ja nendest marjapäeval juttu tulebki. Vaatluse all on nii tuntud kui ka vähemlevinud marjataimede (maasikas, vaarikas, sõstar, karusmari, kuslapuu, toompihlakas, mustikas jt) kasvatamine koduaias. Kollektsioonis on ligi 90 sorti.