Avatud talude päeva avalöögil saab tutvuda kitsekasvatuse eripäradega

«See on vägev, et avatud talude päeva avasündmust korraldab Maaeluministeerium nõnda kaugel Eesti teises otsas. Võtke ette see veidi pikem autosõit ja tulge meile külla, saate lustida talus, kus koos kasvavad loomad, linnud ja lapsed. Me sööme enda kasvatatud toitu ja pakume seda ka oma külalistele. Me usume, et emotsioon ja lust loevad kõiges, mida sa teed. Kindlasti pole meil kogu muru ideaalselt niidetud ning kanakakat ka ära pelga, kuid muidu on meie juures kena, tule tunneta aktiivset meelerahu,» sõnas Kalde talu peremees Mart Kase.