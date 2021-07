Head uudised: sügisest saab viia taaraautomaati ka veinipudeleid

Veinipudelid pole tagatisrahasüsteemi varem kaasatud olnud. Nii liigub Eesti ühiskond väikeste sammudega keskkonnasõbralikuma ühiskonna suunas. «See on kauaoodatud muutus, mis lõpetab senise absoluutselt arusaamatu keelu,» on peenjoogivabrik Nudisti kaasautaja Mihkel Männik rahulolev. Nemad on üks esimeste seast, kes oma pudeli ringlusesse saadavad ning Männik loodab, et ka teised joogitootjad sellega liituvad.

Kuivõrd pakendiseaduse muudatus on hea edasiminek kaasaegses maailmas, mõtlevad joogitootjad aina rohkem ka pakendi jalajäljele. Tihti arvatakse, et mida uhkem pudel, seda parem vein. «Nii mõtlesime ka meie 4 aastat tagasi, mil esimestele vahuveinidele kõige raskema klaastaara valisime,» tunnistab Männik, kuid lisab, et aeg on palju õpetanud.

Nii toob Männik näiteks, et Kesk- ja Põhja-Euroopas koguvadki populaarsust just need naturaalveini tootjad, kes paistavad silma oma kerge ja säästliku taaraga. «Soome riiklik alkoholipood on juba aastaid orgaaniliste veinide märgistamisele lisaks märkinud ära ka keskkonnasõbralikumad veinid,» arvab Männik, et Eesti võiks sellest eeskuju võtta.