Kandemiri ema on psühhoterapeut ja toitumisnõustaja, kes on videotes nähtavat toitu kogunud kahe aasta jooksul, mis tähendab, et toit on tõesti väga vana. Kandemiri sõnul sööb sellist toitu regulaarselt 80 protsenti tema kaasmaalastest Suurbritannias.