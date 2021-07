Millal kaasata lärmiprobleemi lahendamisse politsei?

Miido sõnul on selle aasta juunis olnud väljakutseid veidi rohkem kui eelmisel aastal, mida võib seostada koroonapiirangute leevenemise ja soojade ilmadega. Palavusest tingitud lahtiste akende ja uste tõttu levib müra ka kergemini.

Koroonaajal oli jällegi rohkem väljakutseid selle tõttu, et kodus aega veetma sunnitud inimesi häiris kõrvalkorterist tulev olmemüra. Küll aga tuleb arvestada, et selline müra ei ole üldjuhul keelatud. Esmalt tuleks naabritega ise rääkida ja kui see tulemust ei anna, pöörduda korteriühistu poole. Politsei sekkub tööpäevadel kella 22–6 ja nädalavahetuseti (reedel ja laupäeval) 12–7.