Esikohale jäi Los Angeles, nimekirjast ehk kõige ootuspärasem linn. Los Angelesele on pühendatud tervelt 1000 Pinteresti kausta. Arvestades, et Netflixi üks populaarsemaid sarju on Los Angelese maakleritest rääkiv «Selling Sunset» («Päikeseloojangu müümine»), ei ole see ka üllatus.