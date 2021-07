Nostalgiline Tiktok: vaata, milline näeb välja 80ndatest pärit hüljatud McDonalds

Beebiroosa ja helesinisega kujundatud söögikoht on uskumatult heas korras, kuid seda põhjusega: tuleb välja, et söögikoht läks kinni alles 2007. aastal. Siiski on üllatav, et röövlid ei ole sinna sisse tunginud. Autentne 80ndate välimus tuleneb sellest, et viimati sai söögikoht ümberkujunduse 1986. aastal, mil tehti ümberkorraldused menüüsse lisatavate salatite tõttu.