Tokyo olümpiasportlastele on ette nähtud seksivastased voodid

Seksivastased voodid on mõeldud Tokyo mängudel osalevatele olümpialastele. Explica sõnul on olümpiaküla sportlaste tubades voodid, mis on valmistatud papist, mõeldud ühele inimesele, kannatavad kuni 200 kilogrammi ja murduvad äkilistest liigutustest. Märgitakse, et neile ei tohiks hüpata ega «tähistada». ROK kiitis mööblidisaini heaks, et vältida tarbetuid füüsilisi kontakte.