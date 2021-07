«Meie idee on anda lastele võimalus tundma õppida, mis taimed peenras kasvavad, neid pärast korjata ja üles võtta ning koos vanematega saagist midagi söödavat või joodavat valmistada.»

Selles Kalamaja aias on kogukonnaliikmetel kõik ühine ja saadusi jagatakse põhimõttel «ühiselt istutame, ühiselt ka tarbime». Kastpeenardes kasvavad kuumaasikad, piparmünt, meliss, rabarber, murulauk ja ka võõrasemad − nende õisi võib salatile lisada. Tänu iseloomulikule tugevale lõhnale, maitsele, suurusele või lehekujule on neid taimi lastel lihtne tundma õppida, ja see ongi peamine, mitte aga talvevarude kogumine.