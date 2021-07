«Leekiv kräpp»: müügile tuli kapitalismilõhnaline küünal

Flaming Crap ehk «leegitsev jama», mis toodab ainult humoorikaid küünlaid, on välja tulnud heategevusliku üllitisega, mis lõhnab nagu raha. Eelmiste väljalasete seas on näiteks Corona purgi kujuline küünal ja aasta 2020 järgi lõhnav küünal, millel on neli erineva lõhnaga kihti, mis viivad teekonnale läbi selle pöörase aasta: banaanileib, käte desinfitseerija, isetehtud parfüüm ja odav aftershave koos kehalõhnadega, mida Netflixi sarja «Tiger King» peategelane Joe Exotic kasutaks oma järgmise ohvri ligitõmbamiseks.