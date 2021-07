Tänavu esimesel poolaastal tehti Tallinnas 40 protsendi võrra rohkem tehinguid kui mullu

«Hetkel on tunda, et kuum ilm mõjutab ka kinnisvaraturgu ning inimesed surfavad rohkem rannas kui kinnisvaraportaalides. Sügisel peaks kinnisvaraturule jõudma suur hulk pensioniraha ja see võib olukorda muuta. Üldiselt on kõige parem stabiilsus ja mitte äkilised hüpped, mis kahandaks kodude kättesaadavust ja jätaks paljud inimesed turult eemale,» lisas Vahter.