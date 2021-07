Üllatav statistika: eestlased kulutavad võrreldes teiste riikidega väiksema protsendi oma sissetulekust üürile

Uuringust selgus, et eestlased kulutavad üürile 22,83 protsenti väljaminekutest. Küll aga peab arvestama, et vaadati just kolme magamistoaga kodude keskmist rendihinda ja neljaliikmeliste perede sissetulekuid. Võrreldi 50 arenenud riiki.

Kõige väiksema portsendi väljaminekust kulutavad üürile Saudi Araabia kodanikud, kelle keskmine üürihind on 494 eurot (19,07 protsenti kõigist väljaminekutest) ja muud kulutused kokku keskmiselt 2099 eurot. Teisel ning Euroopa mõistes esimesel kohal on Kreeka, mille elanikkond kulutab üürile 19,73 protsenti väljaminekutest. Järgnevad Türgi, Argentiina, Horvaatia, Bulgaaria ja Läti, kõigi puhul on protsent komakohtadega 20. Eesti on seega esimene veidi kõrgema vahega riik. Esikümnes on veel Rumeenia ja Uruguay, samuti ligi 23 protsenti.