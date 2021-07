NÄDALA NIPP ⟩ Geniaalne nipp õunasektorite värskena hoidmiseks

Kooritud ja puhastatud puuviljadel on üks ühine omadus – need muutuvad seistes pruuniks ning tõmbuvad tihtipeale inetul kombel kokku. Tegu on oksüdeerumisprotsessiga, mille käigus hapnikuga kokkupuutuvad mahlased lõikepinnad pruunikaks värvuvad.