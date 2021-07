Poole hektari suurusel alal asuv võimas kinnistu näeb välja nagu mõne väiksema riigi kuningapalee. Prantsuse uusklassitsistlikus stiilis villal on kuus magamistuba ja kaheksa vannituba.

Troopiliselt kaunil Fisheri saarel, kus kodu asub, on eksklusiivselt rikastele mõeldud kogukond, kus asub 30 villat. Saare keskel asuv ala on mõeldud klubitegevustele ja elanikele on avatud golfiväljak ning tagatud ööpäevaringne politsei järelvalve.