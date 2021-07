Tõeline aare! Šotimaal müüakse majakest, mis oli inspiratsiooniks raamatule «Alice Imedemaal»

Arvatakse, et Carroll kirjutas osaliselt «Alice Imedemaal» just selles majas peatudes. Kui maja ümbruses ringi vaadata, on siiani näha, et on väga tõenäoline, et Carrolli mõte kodu külastades jooksma hakkas. Maja juurde käiva 1800 ruutmeetri suuruse pinnalapi peal jooksid ringi ka valged jänesed, keda samuti Carrolli tähtteosest teame.