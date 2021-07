INTERVJUU ⟩ Yasmyniga voodis: edevus on tervislik

Kui Yasmyni juurde sisse astuda, on kodu tegevust täis nagu mõni äge kommuun: mängib muusika ja inimesi on rohkelt. Ei ole ka ime, sest noortele inimestele kohaselt elatakse suures korteris kokku neljakesi. Mööda vohab loominguline koostööpartner ja elukaaslane Kapa, külas on samuti muusikaga tegelev vend Mick Moon. Yasmyn paistab olevat perest alati ümbritsetud: meie külas viibimise aega jääb ka videokõne emaga.