Linnaluksus: Kassisabas on müüa omanäoline korter, kus saad vannis käia kohe magamistoas

1948. aastal ehitatud kivimaja viiendal korrusel asuv kahe magamistoaga korter on maja läbiva planeeringuga. Korterisse paistab akendest valgus läbi terve päeva, mis toob esile kõrged laed ja hea planeeringu. Avaneb vaade Tallinna kesklinnale ja kirikutele. Lühikese jalatuskäigu kaugusele jääb Vabaduse väljak, Rahvusraamatukogu ja Kristiine keskus. Vahetus ligiduses on nii rongijaam kui trolli- ja bussipeatused.

Kauni ja värvilise retromööbliga sisustatud korteril on 60ndate hõngu. Piltidelt paistab praeguse elaniku huvi erinevate kultuuride ja traditsiooniliste mustrite vastu. Avatud köögiga elutoa põrandat katab naturaalne tammeparkett. Magamistubades on taastatud eestiaegne laudpõrand, mis on hästi hooldatud ja säilinud. Säilinud on täispuidust renoveeritud originaaluksed ja paigaldatud kvaliteetsed puitaknad.