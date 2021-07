AJALOOPÄRL ⟩ Peatus «seitsmendal verstal»: seie saagu linn!

Algselt valmis Šveitsi stiilis maja, edaspidi plaanis ta sinna ehitada keskaegses stiilis kivilossi. Kuid kõigepealt otsustas ta panna maa teenima. Pärast Nõmme metsa läbiva ja Glehnide valdustest mööduva raudtee avamist 1870. aastal mõistis Nikolai von Glehn, millist kasu see toob, ja hakkas innustunult rajama suvituskohta «seitsmendal verstal» (peatuse kaugus Tallinnast, 1874. aastast Nõmme). Oktoobris 1873 andis ta raudteepeatuse lähedal välja esimese suvilakrundi. Legendi järgi öelnud ta seejuures: «Seie saagu lenn». Ja siia linn saigi, kui püstitati ka alevieluks vajalikke tööstushooneid: valukuur-metallitöökoda, mööbli-, seebi-, liimi-, vorsti- ja köievabrik, postkontor; algas tänavate korrapärane planeerimine ja nendele nimede andmine.

Nikolai von Glehn ehitas oma kavandite järgi lossi 10 aastat, see valmis 1. oktoobril 1886 ja sai nimeks Kõrgepea (Hohenhaupt). Lossi sisustas ta samuti ise, valmistas ka mööbli, siseseinad olid kaetud filosoofiliste mõtteterade ja õpetussõnadega.

1896. aastal suri von Glehni abikaasa, tema viimseks puhkepaigaks sai mehe kavandatud matusepaik Mustamäe nõlva all, et armas koht oleks lossiakendest näha. Künkal kõrgus valgest marmorist rist. Von Glehn kujundas kraavide abil saared ja rajas tiigid, saartele istutati puid. Hiljem maeti sinna ka poja Manfredi kaks last.