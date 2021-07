«Cluttercore»: uus trend võitleb vastu minimalismile

Kui elad väikses ruumis või ei suuda (või taha) oma sentimentaalse väärtusega asjadest loobuda, võid rõõmustada: uus liikumine Instagramis tähistab segadust. Rohkelt asju ei olegi enam mage, ütleb cluttercore, mille nimi tuleb sõnast clutter ehk korralagedus.

Lühidalt on cluttercore'i mõte armastatud objektide ja oma kodu üle uhke olemine ning enda elu ja olemuse ausalt näitamine. Kuidas erineb see maksimalismist? Ühest küljest on cluttercore osa maksimalismist, samas ei pea kodu olemaks cluttercore olema ka üle võlli, see ei nõua julgeid värve ja mustreid ega suurt pingutust, lihtsalt olla laskmist. Küll aga ei tähenda see igasugusest sisekujundusest ja stiilist loobumist, vaid teistmoodi ilu ja isikupära loomist.

38-aastane Hayley Manchesterist, kes peab maksimalistlikku Instagrami-kontot @moreismore__ ütleb, et võib-olla on tema elustiili taga kaootiline mõttemaailm, aga võimalus seda väljendada on väga teretulnud. «Kasvasin üles kaevates koos emaga läbi heategevuspoodide. Mulle on alati meeldinud retrodisain, eriti 70ndate maitselagedus ja 60ndate futurism. Proovisin teha äri, kus neid asju müün, aga tahtsin siiski kõik endale jätta,» räägib naine.