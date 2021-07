Pikk ja kuum vann või dušš on midagi, mille järele janunevad paljud. Olgu selja taga pikk tööpäev või väsitav turismireis, veidi aega iseendale kulub ju alati ära.

Väljaanne Gulf News kirjutab, et hinge kosutava duši puhul on võtmeteguriks aeg: mida pikemaks kümbluskord venib, seda suurem on tõenäosus hallitusseente tekkeks. Samuti suureneb inimese ökoloogiline jalajalg.