Enam ei pea tundma ennast halvasti külmkappi kuivama jäänud sidruni pärast. Selleks, et sinu lõikelaud püsiks aastaid kaunis, küüri seda just nimelt pooleks lõigatud sidruni ja soolaga nagu õpetab wellandgood.com.

Toimi nii: pihusta lauale jämedat soola ja hõõru see sidruniga laiali, nii, et mahlad lõikelauale voolavad. Sidrun on küll antibakteriaalne, kuid kindlasti pese pärast seda ka edaspidi lõikelauda seebiga, et pisikutest kindlasti lahti saada. Sidrun on eelkõige sisse imbunud plekkide eemaldamiseks.