New Yorgi loftid, kõrged laed ja telliskiviseinad... Populaarne ja ihaldusväärne industriaalne stiil on sotsiaalmeedias ja sisekujundushuviliste seas hinnas. Homehow.co.uk viis läbi uurimuse, millest selgus aga, et üle poole selle stiili valinutest kahetseb. Miks see nii on?