Inglismaal asuv «nähtamatu» maja peidab keldris diskosaali

Diskosaal, saun ja lõõgastumisala, mediteerimisruum, kõlaritega mullivann, kino ja isegi maja sisse paigutatud tiik koos kaladega – kõik see on 290 ruutmeetri peal laiuvas majas olemas. Diskosaali ei ehitatud siiski laste, vaid pereema jaoks. «Armastan tantsida ja meil on siin mõned legendaarsed peod olnud,» kommenteerib Claire. Lühidalt on kodu isiklik meelelahutusüksus.